محافظ الشرقية يستقبل وفداً من المستثمرين ورجال الأعمال بدولة نيجيريا

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفداً من المستثمرين ورجال الأعمال بدولة نيجيريا لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال الصناعة وتنمية الصادرات وتسويق المنتج المصرى وذلك فى إطار توطيد وتدعيم العلاقات المصرية النيجيرية ومد جذور التعاون والتواصل من أجل تحقيق رفاهية تعود على الشعبين الصديقين.

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة لزيارة الوفد النيجيرى لأرض المحافظة لبحث سبل التعاون بين دولة نيجيريا ومحافظة الشرقية وذلك بمشاركة إتحاد المستثمرات العرب، مؤكداً أن المناخ فى مصر ملائم لضخ مزيد من الاستثمارات فى سوق العمل المصرى لإقامة مشروعات تساهم فى حل مشكلة البطالة وتوفير حياة كريمة للشباب الجاد الباحث عن فرصة عمل حقيقية.

استعرض المحافظ أمام الوفد الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق دائرة المحافظة حيث تضم محافظة الشرقية أربع مناطق صناعية هى " مدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية – المنطقة الصناعية ببلبيس – والصالحية الجديدة "، وتتمتع المحافظة بمقومات سياحية فبها منطقة آثار تل بسطة ومدينة صان الحجر والتى تضم ثلث أثار مصر، بالإضافة إلى كونها محافظة زراعية من الطراز الأول.

أكد ممثل الوفد النيجيرى أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون المشترك فى كافة المجالات بين مصر بمحافظاتها المختلفة ودولة نيجيريا، ويأتى هذا تفعيلاً لدور مصر كرئيساً للإتحاد الإفريقى والاستفادة من خبرة رجال الأعمال والمستثمرين بمدينة العاشر من رمضان لإقامة مشروع مدينة صناعية بنيجيريا على غرار نموذج المدينة الصناعية بالعاشر من رمضان والتى تعد قلعه صناعية متميزة تساعد فى تنمية وتحسين مستوى الاقتصاد المصرى.