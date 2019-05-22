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ماكرون يشيد برئيس وزراء بلجيكا ويدعمه للفوز فى الانتخابات الاوروبية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:42 م
ماكرون يشيد برئيس وزراء بلجيكا ويدعمه للفوز فى الانتخابات الاوروبية شارل ميشيل
كتب أحمد علوى
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أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن رغبته فى أن يفوز رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل فى الانتخابات الاوروبية المقررة فى 26 مايو ويعتبره مؤهلاً "لطموحات أوروبية مشروعة".

 

ووفقا لما نشرته صحيفة لو سوار البلجيكية اليوم الاربعاء يريد إيمانويل ماكرون، شارل ميشيل، أن يفوز الليبرالى البلجيكى بالانتخابات الوطنية والأوروبية فى بلاده ، لأنه يقود بلاده بشجاعة وفاعلية وجعلها مثمرة، وقال ماكرون "قوة بلجيكا وزن حقيقى فى الحقل الأوروبى".

 

كما حيا الرئيس الفرنسى شجاعة شارل ميشيل السياسية الأساسية لعدم تقديم تنازلات سياسية تضعف صورتة ومكانته، فى اشارة إلى ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة.

وأضاف ماكرون "إن صفات شارل ميشيل وكذلك مهنته تؤهله تمامًا لأن يكون من بين الأشخاص الذين قد يكون لديهم طموحات أوروبية مشروعة".

 


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