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في موجة الحر..نصائح للحفاظ علي صحتك في الصيام

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:30 م
في موجة الحر..نصائح للحفاظ علي صحتك في الصيام
كتبت فاطمة ياسر
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 في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات حرارة الطقس والموجة الحارة التي تشهدها مصر حاليا  يقدم موقع "healthline"، بعض النصائح الهامة للحفاظ علي الصحة العامة أثناء الصيام تجنبا للإصابة بالإجهاد الحراري.

هناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الصائم الذي يتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير أثناء الصيام، ومنها:

-الشعور بالإجهاد الشديد والإرهاق.

-الإصابة بالدوخة وعدم التوازن.

 - ارتفاع حرارة الجسم.

-احمرار في الوجه.

-قد يتعرض البعض للإصابة بصعوبة في التنفس.

-زيادة ضربات القلب.

 ومن ضمن النصائح التي يجب علي المواطنين أتبعها للحفاظ علي صحتك أثناء ارتفاع حرارة الطقس والصيام، التالي:

-الابتعاد عن أشعة الشمس قدر الإمكان، والجلوس في مكان به تهوية جيدة.

-أثناء ساعات الصيام عليك غسل الوجه والرقبة المعصمين بالماء، فهذه الحيلة تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم بشكل جيد.

-ارتداء الملابس الفضفاضة والبيضاء من أهم النصائح التي ينصح بالقيام بها.

-عليك كسر الصيام بالماء لترطيب الجسم، ثم تناول مشروبات كالبرتقال والليمون، وذلك لاحتوائهم علي نسبة عالية من الأملاح التي يحتاجها الجسم.

-تناول طبق كبير من السلطة الخضراء في الإفطار والسحور،  فهذا الأمر يقلل من شعورك بالتعب والإجهاد كما أنها تعوض الجسم بالماء التي يحتاجها.

-علي الصائم في حالة الشعور بالدوخة والتعب وأيضا عند التعرض لفقدان الوعي الإفطارعلي الفوروتناول الماء والأطعمة الغنية بالأملاح.

 


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