فوائد زيت الخروع.. يعالج الجروح ومضاد للالتهابات

كتبت هند عادل

فوائد زيت الخروع متعددة كزيت نباتي يستخدم منذ آلاف السنين كعلاج طبيعي قوي لمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، فيساعد على تخفيف الإمساك وترطيب البشرة الجافة زيت الخروع ،حسبما ذكر موقع " healthline".

حبوب الخروع تحتوى على إنزيم سام يسمى الريسين ومع ذلك ، فإن عملية التسخين التي يمر بها زيت الخروع تعمل على إلغاء تنشيطه، مما يسمح باستخدام الزيت بأمان.

فوائد زيت الخروع التاريخية

في مصر القديمة، تم حرق زيت الخروع كوقود في المصابيح ، واستخدم كعلاج طبيعي لعلاج الأمراض مثل تهيج العين وحتى إعطاءه للحوامل لتحفيز لمخاض.

فوائد زيت الخروع

ملين قوي

ربما يكون أحد الاستخدامات الطبية المعروفة لزيت الخروع مسهلاً طبيعياً يصنف على أنه ملين منشط يزيد من حركة العضلات التي تدفع المواد عبر الأمعاء ، مما يساعد على تطهير الأمعاء.

عند استخدامه عن طريق الفم ، يتم تكسير زيت الخروع في الأمعاء الدقيقة ، مما يؤدي إلى إطلاق حمض الريسينوليك ، وهو الحمض الدهني الرئيسي في زيت الخروع، ثم يتم امتصاص حامض الريكولينيك عن طريق الأمعاء ، مما يحفز على تأثير ملين قوي

ويعتبر زيت الخروع عند تناوله بجرعات صغيرة ، إلا أن الكميات الكبيرة يمكن أن تسبب التشنج البطني والغثيان والقيء والإسهال

مرطب طبيعي

زيت الخروع غني بحمض الريسينوليك ، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع ،هذه الأنواع من الدهون تعمل كمرطبات ويمكن استخدامها لترطيب البشرة ،عن طريق منع فقدان الماء من خلال الطبقة الخارجية من الجلد

وزيت الخروع سميك ، لذلك يختلط كثيرًا بالزيوت الأخرى الصديقة للجلد مثل زيت اللوز والزيتون وجوز الهند لصنع مرطب فائق الترطيب.

يعزز التئام الجروح

وضع زيت الخروع على الجروح يخلق بيئة رطبة تعزز الشفاء ويمنع جفاف القروح ،حيث يحفز زيت الخروع نمو الأنسجة بحيث يمكن تشكيل حاجز بين الجرح والبيئة مما يقلل من خطر العدوى.

مضاد للالتهابات

حمض الريسينوليك ، وهو الحمض الدهني الرئيسي الموجود في زيت الخروع ، له خصائص رائعة مضادة للالتهابات.

يقلل من حب الشباب

حب الشباب هو حالة جلدية يمكن أن تسبب الرؤوس السوداء والبثور المليئة بالقيح والصدمات المؤلمة الكبيرة على الوجه والجسم الأكثر شيوعًا بين المراهقين والشباب ،ويحتوي زيت الخروع على العديد من الصفات التي قد تساعد في تقليل أعراض حب الشباب.

الحافظ على صحة الشعرك وفروة الرأس

يستخدم زيت الخروع لعلاج الشعر الجاف أو التالف ،فاستخدام الدهون بشكل منتظم يساعد على تزييت عمود الشعرة ، وزيادة المرونة وتقليل فرصة الكسر

قد يفيد زيت الخروع الذين يعانون من قشرة الرأس ، وهي حالة شائعة في فروة الرأس تتميز بالبشرة الجافة والقشورعلى الرأس.