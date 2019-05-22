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طالب كفيف يناشد محافظ دمياط بمساعدته لاستكمال تعليمه: ليس لى مصدر دخل

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:18 م
طالب كفيف يناشد محافظ دمياط بمساعدته لاستكمال تعليمه: ليس لى مصدر دخل الطالب حسام رضا
دمياط - معتز الشربينى
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شاب كفيف يكمل دراسته فى العام النهائى بكلية الآداب جامعة دمياط، من أسرة بسيطة لا تستطيع الإنفاق عليه لاستكمال دراسته وكان يعتمد على معاش التضامن الاجتماعى الذى توقف فجأة ليضيع مصدر دخلة الوحيد ويناشد المسئولين توفير معاش تكافل وكرامة له.

قال حسام رضا فتحى حسن 24  عاما كفيف، من أبناء مدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط والطالب بالفرقة الرابعة بكلية آداب جامعة دمياط بقسم اجتماع: "فقدت بصرى وأنا طالب بالصف الثالث الإعدادى وأنا أخ لثلاث من الأشقاء، اثنين من البنين وبنت، ولكن أسرتى البسيطة لم تحرمنى من التعليم واستكملت دراستى حتى التحقت بكلية الآداب، ولكن والدى عامل بسيط يعانى من مرض الدرن، ووالدتى ربة منزل ومصدر دخلنا محدود، ولجئت إلى التضامن الاجتماعى للحصول على معاش التضامن الذى يبلغ 323  جنيها واستمر صرف المبلغ على مدار أربع سنوات، ولكننى فوجئت فى شهر نوفمبر الماضى بتوقف المعاش بحجة استبداله بمعاش تكافل وكرامة لزيادة المبلغ، وتم عمل بحث اجتماعى واستخرجت تقرير من مستشفى الرمد بحالتى إلا أن المعاش لم يصرف حتى الآن، وبالسؤال بمديرية التضامن الاجتماعى، أفادت بأنه توقف الصرف بسبب أننى خارج نطاق الفقر، وتقدمت بعدة تظلمات إلا إنها لم تأت بنتيجة حتى الآن".

 

وناشد حسام رضا المسئولين التنفيذيين بسرعة ضمة إلى معاش التكافل والكرامة لمساعدته على المعيشة، حيث لا يوجد له مصدر دخل آخر أو مصدر يتعيش منه.


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دمياط

محافظ دمياط

شاب كفيف

توقف معاش تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

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