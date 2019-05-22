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الأربعاء، 22 مايو 2019 03:58 م
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صور .. محافظ الوادى الجديد يكرم الأوائل فى مسابقة القرآن الكريم

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:50 م
صور .. محافظ الوادى الجديد يكرم الأوائل فى مسابقة القرآن الكريم محافظ الوادى الجديد أثناء تكريمة لأحدى الفائزات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، العشرة الأوائل بمسابقة القرآن الكريم التى نظمتها المحافظة على مستوى المراكز الخمسة بمشاركة 830 متسابق، وذلك حنان مجدي، نائب المحافظ، سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، و أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

وأكد المحافظ، حرص المحافظة على تشجيع حفظة القرآن الكريم وإعدادهم للمشاركة بالمسابقات الكبري، وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن، حيث جرى منح مكافآت مالية قيمة للمراكز الأولى بلغت 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير،كما وعد الزملوط بإقامة احتفالية كبرى لتكريم جميع الفائزين بالمسابقة من حفظة القرآن الكريم.

وأوضح الشيخ سيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن المسابقة تمت على عدة مستويات وهي، القرآن كاملا وثلاث أرباع القرآن ونصف وربع وعشر القرآن، وجرى إختبار المتسابقين من قبل لجنة مختصة، وجرى تصعيد 330.


كما أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد, اليوم الأربعاء، عن فوز قطاع التعليم بالمحافظة, بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية, بالمسابقة الثقافية "المُتحف" والتابعة لتوجيه عام المكتبات بالمديرية.

وأكد التداوى، فوز الطالب عبد الرحمن عصام محمد أحمد بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية, بالمركز "الثالث" على مستوى الجمهورية بالمسابقة الوزارية الثقافية " المتحف".

ولفت إلى، الإعداد لتكريم المتميزين والمتفوقين من أبناء قطاع التعليم بالمحافظة، فى كافة الأنشطة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (1)
محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم 

 

محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (2)
محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 

محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (3)
محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 

محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم (4)
محافظ الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

 


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