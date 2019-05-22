صحيفة عكاظ: حكام إيران يعيشون فى الماضى ولم يستوعبوا عقلية الرئيس ترامب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نددت صحيفة "عكاظ " السعودية بسلوك إيران، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( انتهى الدرس.. يا إيران! ):

يبدو أن حكام طهران لم يستوعبوا الدرس جيدا حتى هذه اللحظة، خصوصا ما يتعلق بعقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير القابلة للتوقع بأي حال من الأحوال، فما خرج يوم أمس من رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بإعلانه أن ترامب قد تراجع عن تهديداته بعد أن رأى وحدة الأمة الإيرانية، بحسب زعمه، إنما يعكس أن عقليات ملالي قم لاتزال تعيش في الماضي السحيق، فأين هي وحدة الأمة المزعومة التي تنوء تحت أمراض الفقر والجوع والمرض بسبب سياسات حكامها الاستفزازية، وتمويلهم للمرتزقة ومليشيات الإرهاب في سورية والعراق واليمن ولبنان.

وتابعت "ليس هذا فحسب بل إن الإدارة الأمريكية نفت سعيها للتفاوض وهو ماحاول روحاني وملاليه الترويج له بإعلانه رفض المفاوضات واعتبار المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة التهديدات الإيرانية".