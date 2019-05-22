"صحة الإسماعيلية": حصر الخزانات والبرك وأماكن تجمعات القمامة لمكافحة الحشرات

الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورسعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، عدة حملات مكثفة على أحياء ومركز وقرى المحافظة المختلفة، وذلك لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض خلال فصل الصيف، تنفيذا لتوجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتورسعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية فى بيان له اليوم، إنه وجه فريقا من مكافحة الإمراض المتوطنة بالتنسيق مع رؤساء الإحياء والمركز والوحدات المحلية فى القرى، لحصر كافة الخزانات الأرضية والبرك وأماكن تجمعات القمامة، وذلك لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض، ناقلات الإمراض، عن طريق رش الرزاز والضباب، والمبيدات، والمصائد، وإنه سوف تتوالى الحملات تباعًا حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد السقعان، على إستخدام أجهزة الرزاز والضباب مبكراَ قبل شروق الشمس بساعة وقبل الغروب بساعة يومياً، بالإضافة إلى مقاومة يرقات الذباب، وذلك برش القمامة وأماكن توالد الذباب من السماد البلدى والروث، والرش بالمبيدات المخصصة التى حددتها وزارة الصحة والسكان.