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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة المعادى

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:58 م
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة المعادى حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عنصرين إجراميين  لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن، وحرر محضر بالواقعة. 
 
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعادى، قيام عاطلَين سبق إتهامهما فى 9 قضايا، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات  المساكن بإسلوب  "التسلق".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية والفضية المستولى عليها لدى عميليهما.
 
كما تم بإرشادهما ضبط هواتف محمولة بمسكنهما من متحصلات السرقة ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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رجال المباحث بالقاهرة

تشكيل عصابى للمساكن

القبض على عاطلين

امن القاهرة

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