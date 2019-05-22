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زيادة المنصرف من المياه إلى أقصى طاقة للترع لمواجهة ارتفاع الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:59 م
زيادة المنصرف من المياه إلى أقصى طاقة للترع لمواجهة ارتفاع الحرارة نهر النيل
كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، رفع حالة الطوارئ، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، من زراعة وصناعة، وشرب، ونقل نهرى، لمواجهة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليا، حيث تم زيادة المنصرف من المياه إلى أقصى طاقة استيعابية للترع، لتوفير هذه الاحتياجات المائية.

وشددت الوزارة على إلغاء الإجازات وعدم تغيب أى من المهندسين، والعمال، والمرور المنتظم على الترع، والمصارف، والمنشآت، وتأمين الجسور، والقناطر، والخزانات، للتأكد من انتظام سريان المياه والحفاظ على المناسيب اللازمة للوفاء باحتياجات مياه الشرب.

وتم رفع حالة الطوارئ فى محطات الرى التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء البالغ عددها 1650 محطة ري وصرف، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية ولمواجهة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليًا.

وتتمثل الإجراءات المتخذة، فى التعامل مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المحطات التي تغذي محطات مياه الشرب من خلال مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة على مدار 24 ساعة،  وتواجد ورديات من العاملين والفنيين، والمهندسين على مدى اليوم لضمان استمرارية ضخ المياه من المحطات.


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وزارة الموارد المائية والرى

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