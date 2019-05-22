video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"زراعة أسيوط": حصاد 229 ألف فدان قمح وتوريد 88 ألف أقماح للصوامع والشون

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:01 ص
"زراعة أسيوط": حصاد 229 ألف فدان قمح وتوريد 88 ألف أقماح للصوامع والشون توريد قمح للصوامع والشون
أسيوط ـ محمود عجمي
إضافة تعليق

قال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم حصاد 229 ألفا و84 فدانا، حجم المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمختلف مراكز المحافظة؛ مشيرا إلي إن إجمالي ما جرى توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، بلغ نحو 88 ألفا و989 طن قمح للصوامع والشون بالمحافظة .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط :" أن البنك الزراعي المصري، استقبل 36534 طنا و950 كيلو قمح، بينما تم توريد 21454 طنا و224 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و30375 أطنان و714 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده 88989طنا و278 كيلو؛ مضيفا : أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، لـ"اليوم السابع"، إلى  أنه بلغ حجم مساحة الأرض المزروعة بمحصول القمح بالمحافظة للعام 2018 / 2019 بلغ حوالى 229 ألفا و84 فدانا،  مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ولم تشهد عمليات التوريد هذا العام أي عقبات، ويرجع ذلك إلى تقديم مديرية الزراعة الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية للمزارعين  للخروج بالمحصول إلى بر الأمان تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"زراعة" أسيوط : توريد 58 ألف طن قمح للصوامع والشون

"زراعة أسيوط": 202 ألف فدان إجمالى المساحة المزروعة من القمح بالمحافظة

زراعة أسيوط: إقبال علي مخبز الجامعة لشراء المنتجات الخالية من الجلوتين

فيديو وصور.. وكيل زراعة أسيوط: زيادة 30% سنويا فى المساحات المزروعة بالقطن

"زراعة أسيوط" تواجه النمل الأبيض بـ380 لتر مبيد وتقضى عليه فى 66 منزلاً

زراعة أسيوط: توريد 84 ألف طن قمح للشون والصوامع وحصاد 199 ألف فدان

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الزراعة

القمح

الاقماح

الصوامع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة