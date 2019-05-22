"زراعة أسيوط": حصاد 229 ألف فدان قمح وتوريد 88 ألف أقماح للصوامع والشون

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط :" أن البنك الزراعي المصري، استقبل 36534 طنا و950 كيلو قمح، بينما تم توريد 21454 طنا و224 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و30375 أطنان و714 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم توريده 88989طنا و278 كيلو؛ مضيفا : أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين، تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وأشار المهندس إبراهيم سرور، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بلغ حجم مساحة الأرض المزروعة بمحصول القمح بالمحافظة للعام 2018 / 2019 بلغ حوالى 229 ألفا و84 فدانا، مشيرًا إلى أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، ولم تشهد عمليات التوريد هذا العام أي عقبات، ويرجع ذلك إلى تقديم مديرية الزراعة الإرشادات الفنية وعمل الندوات التثقيفية للمزارعين للخروج بالمحصول إلى بر الأمان تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.