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رئيس جامعة كفر الشيخ: الامتحانات غدا كما هى والقاعات مكيفة

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:58 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: الامتحانات غدا كما هى والقاعات مكيفة الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن أعمال الامتحانات مستمرة كما هى غدا الخميس، ولا يوجد هناك تغيير بمواعيد هذه الامتحانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
 
وأضاف القمرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قاعات الامتحانات مكيفة ولا توجد امتحانات فى خيام كما كان من قبل، مؤكدا أنه تم توفير جميع الظروف المهيأة لأداء الطلاب للامتحانات فى جو مناسب، كما تم توفير كل سبل الراحة للطلاب.
 
وأوضح القمرى، أنه أثناء مروره اليوم على لجان الامتحانات لم تكن هناك أى مشكلات تتعلق بالعملية الامتحانية.
 
 

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