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تعرف على عقوبة الإجهاض وهل هو جنحة أم جناية؟

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
تعرف على عقوبة الإجهاض وهل هو جنحة أم جناية؟ الإجهاض ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون، ربما لايعرف الكثيرين تلك المعلومة، فهى جنحة وتكيف كجناية فى بعض الحالات، وتصل عقوبتها لـ15 عامًا فى الظروف المشددة.

يقول "ممدوح عبد الجواد"، المحامى والخبير القانونى، أن الإجهاض جنحة عقوبتها تتراوح ما بين 24 ساعة وحتى 3 سنوات، فى حالة إذا كانت السيدة الحبلى  أجهضت نفسها بنفسها أو بمساعدة الغير بأي طريقة إن كانت، ويعاقب من ساعدها بنفس العقوبة.

ويضيف "عبد الجواد"، أن الإجهاض يكون جناية فى حالة إذا اقترن بالعنف أو كان الجانى طبيبًا، وفى تلك الحالة تصل العقوبة إلى السجن المشدد بين 3 إلى 15 سنة.


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