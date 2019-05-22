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تعرف على ظروف رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
تعرف على ظروف رؤية هلال شوال وموعد عيد الفطر المبارك فلكيا رؤية هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من رمضان 1440 هجريا الموافق 3 يونيو وهو "يوم الرؤية".

ووفقا للحسابات، يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة، والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما فى العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية أنه وفقا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكيا يوم الثلاثاء 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون فى الخامسة وتسعة عشرة دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.


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الفلك

هلال شوال

عيد الفطر

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