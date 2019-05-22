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تخصيص رقم 105 للاستفسار عن مستشفيات الحميات لعلاج الإجهاد الحرارى

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:30 م
تخصيص رقم 105 للاستفسار عن مستشفيات الحميات لعلاج الإجهاد الحرارى ارتفاع درجات الحرارة غدا
كتب وليد عبد السلام
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نصحت وزارة الصحة والسكان كبار السن والأطفال بعدم الخروج بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة مؤكدة أنه كبار السن والأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحرارى وضربات الشمس.
 
 
وأوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى لـ "اليوم السابع" أن هناك احتمالية للإصابة بضربات الشمس، قد تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة وطال أصحاب الأمراض المزمنة بعدم التعرض المباشر للشمس مع الحرص الشديد على الجلوس فى أماكن جيدة التهوية.
 
 
وقال الدكتور علاء عيد، إن القطاع خصص رقم 105 للتعرف على أقرب مستشفى حميات فى حالة ارتفاع درجة حرارة أى مواطن لـ 40 درجة مئوية، مؤكدا أن كل الخدمات ستقدم للمريض مجانا.

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الاجهاد الحرارى

ضربات الشمس

الاطفال

المصابين بالامراض المزمنة

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