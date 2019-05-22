تحرير 622 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 622 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 306 مخالفات مرورية متنوعة " نموذج 125 "و15 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و18 مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و37 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو12 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 6 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و8 مخالفات بيئة و66 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 9 مخالفات خط السير و9 مخالفات لعدم تشميع الحمولة و10 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 6 رخص للسير يسار الطريق.

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 14 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و11 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و8 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارتين متروكتين و13 مخالفة إزالة فاميه وتحرير13 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و15 مخالفة مواقف عشوائية و8 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير18 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز فايد من القبض على عاطل حال قيادته سيارة ملاكى وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بالقبض على المتهم "أحمد.ك.م" 32 عاما عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز فايد بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش".

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.