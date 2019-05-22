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الأربعاء، 22 مايو 2019 05:50 م
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برلمان جنوب أفريقيا ينتخب رامابوسا رئيسا للبلاد

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:19 م
برلمان جنوب أفريقيا ينتخب رامابوسا رئيسا للبلاد سيريل رامابوسا
كيب تاون (رويترز)
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انتخب برلمان جنوب إفريقيا "سيريل رامابوسا" رئيسا للبلاد، اليوم الأربعاء، فى أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى بأغلبية المقاعد فى انتخابات أجريت هذا الشهر.

 

وانتخب النواب رامابوسا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطنى الإفريقى، بالتزكية فىى الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه يوم السبت.

 

وفاز حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى بسهولة فى الانتخابات العامة التى أجرتها جنوب أفريقيا فى الثامن من مايو أيار، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، مما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق والتى لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولى الحزب السلطة.

 

 


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رامابوسا

كيب تاون

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