المتهمان بقتل شاب فى أسيوط: ذبحناه بسبب 50 يورو

كتب ـ محمود عبد الراضى

50 يورو تسببت في مقتل شاب في أسيوط، بعدما سدد له شخصان عدة طعنات نافذة، لاستيلاء المجنى عليه من أحدهما على المبلغ المذكور ومحاولة ابتزازه للحصول على أموال أخرى.

وقال المتهمان في اعترافاتهما، إن الضحية نصب على أحدهما واستولى منه على 50 يورو، فعقد العزم على قتله ذبحا.

تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغاً بالعثور على جثة (أحد الأشخاص مقيم دائرة المركز) بطريق فرعى وسط الزراعات بذات الناحية وبه جرح ذبحى وجروح طعنية متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصان (طالبين، مقيمان بدائرة المركز".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، واعترفا بقيام المجنى عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ (50 يورو) أرسلها إليه والده الذى يعمل بإحدى الدول الأجنبية، ومحاولة ابتزازه للحصول على مبالغ مالية أخرى، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وفى سبيل تنفيذ مخططهما استدرجاه لمكان العثور، وتعديا عليه "بسكين" فأوديا بحياته، وأرشدا عن الأداة المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.