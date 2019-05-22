الليلة.. حديث عن لغة القرآن وأثرها فى فهم الشريعة بملتقى الفكر الإسلامى بالحسين

كتب – إسماعيل رفعت

تقام مساء اليوم الأربعاء، ندوة علمية كبرى بعنوان: لغة القرآن وأثرها في فهم الشريعة" بملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، يحاضر فيها كل من: صابر عبد الدايم العميد السابق بجامعة الأزهر، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية.

يأتى اللقاء فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية.

فيما أقيمت اللية الماضية ندوة علمية كبرى بعنوان: مخاطر الإلحاد، بملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية.