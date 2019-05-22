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الليلة.. حديث عن لغة القرآن وأثرها فى فهم الشريعة بملتقى الفكر الإسلامى بالحسين

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:02 م
الليلة.. حديث عن لغة القرآن وأثرها فى فهم الشريعة بملتقى الفكر الإسلامى بالحسين ساحة مسجد الإمام الحسين
كتب – إسماعيل رفعت
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تقام مساء اليوم الأربعاء، ندوة علمية كبرى بعنوان: لغة القرآن وأثرها في فهم الشريعة" بملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، يحاضر فيها كل من: صابر عبد الدايم العميد السابق بجامعة الأزهر، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية.
 
يأتى اللقاء فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية.
 
فيما أقيمت اللية الماضية ندوة علمية كبرى بعنوان: مخاطر الإلحاد، بملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية. 
 
 

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جامعة الأزهر

كلية الدعوة الإسلامية

مسجد الحسين

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