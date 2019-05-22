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القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:28 م
القبض على شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم المتهمان
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
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تمكنت مباحث الاموال العامة فى سوهاج من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقارى، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغا من عامل مقيم بمحافظة سوهاج و2 آخرين ضد عاملين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وسبق اتهام أحدهما فى 4 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا) بقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم "بلغ إجماليها (760,000) سبعمائة وستون ألف جنيه"، لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.
 
وعلى الفور أجرت مباحث الأموال العامة البحث والتحرى وتبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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