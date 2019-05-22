سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض عاطلين قتلا سائق "توك توك" بهدف السرقة فى السلام

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:55 م
القبض عاطلين قتلا سائق "توك توك" بهدف السرقة فى السلام جثة،ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بهدف السرقة بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتول بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمكان و تبين أن الجثة لسائق "توك توك"وبه أثار ضرب بآلة حادة في مؤخرة الرأس، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 4787 مخالفة مرورية أثناء القيادة على الطرق السريعة

السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون فى السلام دون إصابات

جريمة قتل بالسلام

مقتل سائق توك

مباحث القاهرة

القبض على المتهمين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة