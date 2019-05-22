القبض عاطلين قتلا سائق "توك توك" بهدف السرقة فى السلام

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض عاطلين قتلوا سائق "توك توك" بهدف السرقة بمنطقة النهضة التابعة لمدينة السلام وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا الأهالى بالعثور على جثة شاب مقتول بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث للمكان و تبين أن الجثة لسائق "توك توك"وبه أثار ضرب بآلة حادة في مؤخرة الرأس، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بهدف السرقة، وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.