"الصيد فى العصارى".. أهالى البحر الأحمر يسلون صيامهم على الشاطىء (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختلف طبيعة محافظات مصر عن بعضها البعض، خاصة وهناك عادات وتقاليد ترتبط بكل محافظة حسب بيئتها وطبيعة أهلها، فالبحر الأحمر من المحافظات الساحلية الشهيرة، والتى يمتد الشاطئ فيها بمسافة 1080 كيلو كتر بداية من الزعفرانة شمالا حتى رأس حدربة جنوباً، ووالصيد فى العصارى من أهم هوايات أهالى المحافظة ليسلون أنفسهم فى نهار رمضان.

من جانبه قال محمد مدني، من المقيمين بمدينة الغردقة والعاشق للصيد، أن فى شهر رمضان يكون للصيد متعة خاصة، حيث إن الكثير يتاخذه كتسليه للصيام فى رمضان، مضيفا، أن هناك عدة طرق يتبعها أهالى البحر الأحمر والمقيمين فيها فى موضوع الصيد فى رمضان.

وأضاف مدنى لـ"اليوم السابع"، أن الكثير يقوم برحلات النصف يومية وهى لا تزيد عن 10 ساعات، تبدأ من الصباح وتنتهى قبل الإفطار أو تبدأ بعد الإفطار وتنتهى قرب السحور، موضحا أنها فى الغالب تبدأ من 9 صباحا حتى 4 عصرا، خلالها يتم تجهيز المركب والعدة والطعم ويقضى الهواه نهار رمضان حتى قرب الغروب فى الصيد، وتكون تلك الطريقة للغاوى صيد.

وكشف "مدنى"، أنه دائما ما تقصد الرحلات النصف يومية فى رمضان مناطق الصيد القريبة مثل منطقة أبو رمادة وشدوان والمدرجات بالغردقة، وتبلغ تكلفة الرحلة ما بين 2000 الى 2500 جنية يتم تقسيمها على المجموعة المشاركين فى الرحلة حسب عددهم .

وتابع : أن الطريقة الثانية والمنتشرة بشكل كبير فى رمضان ايضا وهو الصيد العادى على الشواطئ وهو الصيد بأستخدام مكنة صيد، حيث يصطحب الصياد عدة صيده ويذهب لاحدى الشواطئ المعينة ويقوم بالصيد بداية من العصر حتى الغروب.

وأوضح أن هناك عدة شواطئ بالغردقة يكون عليها إقبال فى عصارى رمضان مثل شواطئ فلفلة أو ميريت أو ريمفيرا أو بالقرب من مجاويش، حيث إن شواطئ حنوب الغردقة أغنى من شواطئ الشمال فى الصيد .

من جانبه قال محمود دندراوى موظف وأحد المقيمين بالغردقة، ان التسلية الأكثر شيوعا بين الشباب فى شهر رمضان هى لعب كرة القدم، حيث إنه ارتبط شهر رمضان بتنظيم دورات كرة القدم، ويبدأ اللعب فى أغلب الأحيان فى توقيت العصارى أو فى المساء بعد الانتهاء من الصلاة.

وأضاف دندراوى لـ "اليوم السابع" أن هناك فى مدينة الغردقة أكثر من 20 ملعب كرة قدم تقريبا جميعهم مشغولين خلال شهر رمضان وتم حجزهم قبل شهر رمضان ويقوم منظمو دورات كرة القدم بتنظيم واختيار الملاعب القريبة والجيدة من المشاركين فى الدورة.

وفى مدينة الشلاتين يكون للعبة كرة القدم نصيب أكبر للشباب بينما تظهر بشكل متكرر لعبة الناصوب التراثية بين الأجيال، والتى تعد من الألعاب القديمة، والتى تتوارثها الأجيال فى المنطقة، ويقوم بممارستها الكبير والصغير وخاصة فى البادية وسط الصحراء الواسعة.

ومن جانبه قال آدم سعد الله، أحد أهالى الشلاتين، أن لعبة الناصوب تسمى بلغة البشارية والذين ينتمون لقبائل البجا، بأسم توميت، وهى لعبة تتوراثها الأجيال ويتم لعبها من خلال مجموعة وليست فردية، مضيفا أن تلك اللعبة تعد اللعبة الشعبية بين أهالى حلايب وشلاتين، فى شهر رمضان ليسلون بها صيامهم فى عصارى رمضان.

وتابع أن يتم لعبها عن طريق وضع هدف عبارة عن فرع شجرة أو أى شئ مستقيم، يثبت بشكل قائم، ويصبح بذلك الهدف، وأن كل ما كان الهدف أقصر كانت المنافسه أكبر فى إصابة الهدف، وتحدد المسافه المناسبة بوضع خط على الأرض لايتعداه الرامى، وتكون النتيجة حسب اتفاق اللاعبين فى عدد مرات إصابة الهدف.







































