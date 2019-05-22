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السكتة الدماغية أبرز أسباب الوفاة وتسبب شلل عند عدم علاجها .. اعرف أنواعها

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:30 ص
السكتة الدماغية أبرز أسباب الوفاة وتسبب شلل عند عدم علاجها .. اعرف أنواعها السمتة الدماغية .. انواعها
كتبت أمل علام
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قالت الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية ، إن المرض يصيب الشرايين المؤدية إلى المخ وداخله، وتعتبر السكتة الدماغية السبب الخامس للوفاة، والسبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى المخ إما بجلطة أو تمزق، عندما يحدث ذلك، لا يستطيع جزء من الدماغ الحصول على الدم (والأكسجين) الذي يحتاجه، لذلك تموت خلايا الدماغ.

 

السكتة الدماغية انواعها وطرق علاجها
 
السكتة الدماغية أنواعها وطرق علاجها

آثار السكتة الدماغية..

المخ عضو بالغ التعقيد يتحكم في وظائف الجسم المختلفة ، إذا حدثت جلطة ولم يتمكن تدفق الدم من الوصول إلى المنطقة التي تتحكم في وظيفة معينة للجسم، فلن يعمل هذا الجزء من الجسم كما ينبغي.

أنواع السكتة الدماغية..

كما أن السكتات الدماغية لها العديد من الآثار، فإنها لها أيضًا أسباب كثيرة، فهناك أنواع مختلفة من السكتة الدماغية .. تعرف عليها..

أولا: الجلطات..

يحدث عندما يتم عرقلة وعاء دموي يزود الدماغ بالدم، يمثل 87% من جميع السكتات الدماغية.

ثانيا: السكتة الدماغية النزفية (نزيف)

يحدث عندما يتمزق الوعاء الدموي الضعيف، وهناك نوعان من الأوعية الدموية الضعيفة التي تسبب عادة السكتة الدماغية النزفية، وهما تمدد الأوعية الدموية، والتشوهات الشريانية الوريدية، السبب الأكثر شيوعا للسكتة الدماغية النزفية هو ارتفاع ضغط الدم.

انواع السكتة الدماغية
انواع السكتة الدماغية

ثالثا: نقص تروية المخ..

يطلق عليها "ضربة صغيرة"، وهي ناتجة عن جلطة مؤقتة خطيرة، هذه ضربة تحذير، ويجب أن تؤخذ على محمل الجد.

رابعا: السكتة الدماغية الخفية..

في معظم الحالات، بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى المخ، في بعض الحالات، رغم الاختبار، لا يمكن تحديد سبب السكتة الدماغية، تسمى السكتة الدماغية لسبب غير معروف "السكتة الدماغية المشفرة".

انقاذ المريض فورا حال الشعور بالسكتة الدماغية
انقاذ المريض فورا حال الشعور بالسكتة الدماغية

خامسا :السكتة الدماغية بجذع المخ..

عندما تحدث السكتة الدماغية في جذع المخ، يمكن أن تؤثر على جانبي الجسم، وقد تترك شخصًا في حالة "شلل"، عندما تحدث حالة الشلل، يكون المريض عمومًا غير قادر على التحدث أو التحرك أسفل العنق.


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السكتة الدماغية

اعراض السكتة الدماغية

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انقاذ مريض السكتة الدماغية

انواع السكتة الدماغية

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