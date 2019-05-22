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الحلقة السابعة عشرة.. "أبطال على أرض الفيروز".. محمد أبو غزالة عريس الجنة

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:31 م
الحلقة السابعة عشرة.. "أبطال على أرض الفيروز".. محمد أبو غزالة عريس الجنة
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيم لم تره أعين بشر.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم،  فلم يبخلوا بقرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

البطل
البطل

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها "اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دماؤهم حاجزًا لحماية المصريين جميعًا.

عريس الجنة
عريس الجنة

 

وفى الحلقة الثامنة عشر نستعرض قصة البطل "محمد أبو غزالة"

"عام مضى لا نعلم هل كنا من الفائزين غير ذلك نسأل الله مغفرة لما مضى وهداية لما هو آت، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وأنتم على الدين أحرص، وكل عام وقلوبكم أنقى وأطهر، وكل عام وأنتم في سعة رزق وبركة".. كانت هذه آخر كلمات للشهيد محمد أبوغزالة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل استشهاده بساعات قليلة.

محمد أبو غزالة
محمد أبو غزالة

استشهد الملازم أول محمد أبو غزالة في عملية إرهابية، استهدفت وحدته العسكرية في منطقة "كرم القواديس" بشمال سيناء.

واستشهد البطل قبل موعد زفافه بأيام قليلة فى 24/10/2014، ليحتفل بزفافه فى الجنة مع من سبقوه من شهداء، وقد رقي البطل لرتبة النقيب استثنائيًا، وحظي بتكريم واسع النطاق من الدولة ووزارة الدفاع.

نعى البطل زميله النقيب محمد مجدى قبل استشهاده بايم قليلة، داعيًا الله أن يلحقه به على خير.


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