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الأربعاء، 22 مايو 2019 03:19 م
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الحكومة تستعرض العروض الفنية والمالية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:55 م
الحكومة تستعرض العروض الفنية والمالية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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استعرض مجلس الوزراء نتائج التقييم النهائي للعروض الفنية المالية والتمويلية والاستثمارية والتشغيل والصيانة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، الذي تقدم له عدد من التحالفات العالمية والمحلية، حيث قام كل من استشاري المشروع واللجنة الفنية ولجنة البت في العروض بدراسة وتقييم كافة العروض المقدمة وفقا للشروط و المعايير والأسس التي استندت عليها عملية تقييم العطاءات، وتم عرض نتائج التقييم على اللجنة العليا للمشروع.
 
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على الإعلان عن الفائز بالمشروع، والاشارة إلى أنه سيتم إرسال خطاب الترسية للتحالف الفائز؛ تمهيداً للبدء في التفاوض على الجداول الزمنية ومراحل تنفيذ المشروع وأولوياته وفق رؤية الحكومة المصرية، وكذا التفاوض مع الجهات الممولة للمشروع وخطة الاستثمار في التصنيع لمكونات المشروع وأعمال الورشة.
 
 

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