البيت الأبيض: ترامب يزور أيرلندا خلال جولة أوروبية مطلع يونيو المقبل

رويترز

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، سيزوران أيرلندا خلال جولتهما المقبلة التى تشمل بريطانيا وفرنسا، موضحًا أنهما يعتزمان لقاء رئيس الوزراء الأيرلندى ليو فارادكار فى الخامس من يونيو.

وأضاف أن ترامب وميلانيا قبلا دعوة فارادكار لزيارة أيرلندا خلال وجودهما فى أوروبا، وسيحل ترامب وزوجته ضيفين على الملكة إليزابيث فى زيارة دولة لبريطانيا خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو، كما سيحضران مراسم ذكرى مرور 75 عاما على غزو نورماندى فى السادس من يونيو.