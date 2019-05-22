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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 45 درجة

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:37 ص
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 45 درجة طقس شديد الحرارة غدا
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 41 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 

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