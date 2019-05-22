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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:46 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها تأجيل امتحانات الدوبلومات وأولى ثانوي غدا بسبب ارتفاع الحرارة.

 

تأجيل امتحانات أولى ثانوى والدبلومات الفنية غدًا بسبب ارتفاع الحرارة.. ترحيل المواد المؤجلة لـ 1 يونيو

1165 مليار جنيه زيادة فى ودائع المصريين بالبنوك منذ تحرير سعر الصرف

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

الحكومة توافق على إلزام جميع الجهات بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إليكترونيا

حفتر يبلغ ماكرون استعداده للانخراط فى مفاوضات عند توفر شروط وقف إطلاق النار

"التنظيم والإدارة" يعدل المسميات الوظيفية للمشتغلين بالدولة لتناسب قانون الخدمة المدنية.. التعديل قسمهم لـ4 مجموعات

هل يختبئ أبو بكر البغدادى فى ليبيا؟ عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع": نرجح تواجد زعيم التنظيم الإرهابى بالبلاد


 

 

اليابان تطالب العالم بمناداة رئيس وزرائها باسمه الصحيح "آبى شينزو"

ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة.. والأرصاد: مستمرة غدا والعظمى بالعاصمة  45 درجة


 

هانى رمزي: قائمة الـ23 لاعبا ظالمة واستبعاد البعض لا يقلل من إمكانياتهم


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