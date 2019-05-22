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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والبنوك

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:07 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والبنوك بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.78% رابحا 45.11 نقطة ليغلق عند مستوى 2584.35 نقطة.
 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 152.4 مليون سهم محققة ما قيمته 169.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2929 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 26 سهما، فيما انخفضت 3 أسهم، واستقرت 5 أسهم.
 
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.92%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.82%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 11.76%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 9.91%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 1.98%، ثم شركة أرامكس بنسبة 0.91%.

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