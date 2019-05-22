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الأربعاء، 22 مايو 2019 04:01 م
خالد صلاح
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إيقاف أعمال بناء مخالف بمدينة بنى مزار فى المنيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:03 م
إيقاف أعمال بناء مخالف بمدينة بنى مزار فى المنيا بناء مخالف -ارشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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أوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، أعمال تعد ببناء مخالف بدون ترخيص على مساحة 100 متر مربع بطريق الحرية شرق المحطة، وذلك خلال حملة لإزالة التعديات والإشغالات، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، ورصد أى مخالفات فى المهد، على مستوى مراكز المحافظة.

 

وأوضح إسماعيل الفحام، رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها فى المهد ومعاقبة المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.


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