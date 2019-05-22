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إنفوجراف.. تعرف على المحافظات المستفيدة من اعتماد 149 مليون جنيه للتنمية

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:46 ص
إنفوجراف.. تعرف على المحافظات المستفيدة من اعتماد 149 مليون جنيه للتنمية الانفوجراف
كتبت- هبة حسام
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وافقت الحكومة على اعتماد 149 مليون جنيه لمتطلبات عدد من أعضاء مجلس النواب لبرامج التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة العام المالى الحالى 2018/2019، لتنفيذ عدد من المشروعات فى بعض المحافظات.

 

ووفقا للبيانات الرسمية التى نشرتها وزارة التخطيط على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ضمن "إنفوجراف"، تمثلت أبرز المحافظات المستفيدة من هذا الاعتماد المالى، وقيمة المخصص لكل محافظة، كالتالى:

- محافظة الجيزة باعتماد مالى 18 مليون جنيه.

- محافظة القاهرة باعتماد مالى 14 مليون جنيه.

-  محافظة الشرقية باعتماد مالى 14 مليون جنيه.

- محافظة الدقهلية باعتماد مالى 12 مليون جنيه.

- محافظة القليوبية باعتماد مالى 11 مليون جنيه.

- محافظة سوهاج باعتماد مالى 11 مليون جنيه.

- محافظة الغربية باعتماد مالى 9 ملايين جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أن باقى إجمالى الاعتماد "149 مليون جنيه" موزع على محافظات أخرى لتنفيذ عدد من المشروعات، التى تأتى مشروعات رصف الطرق ومد شبكات الكهرباء أبرزها، حيث تصل تكلفة مشروعات رصف الطرق إلى 61 مليون جنيه من جملة الاعتماد المخصص، فيما تبلغ تكلفة مد شبكات الكهرباء إلى 42 مليون جنيه.

 

وكانت وزارة التخطيط، أكدت فى بيان لها على اهتمام الحكومة بدعم مشروعات التنمية المحلية، نظراً لارتباطها بسبل المعيشة للمواطن من شبكات طرق وكهرباء وغيرها، لافتة إلى أن المبلغ المعتمد لمشروعات برامج التنمية المحلية على مستوى المحافظات، يأتى فى إطار تحقيق عدالة التوزيع المكانية وفقاً للمحافظات التى تتطلب عدد من المشروعات الضرورى الانتهاء منها.

 

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