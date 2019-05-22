video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد حكم محكمة باريسية..

إثارة الجدل من جديد بقضية الموت الرحيم لـ"لامبير".. وانقسام فى عائلته

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:00 ص
إثارة الجدل من جديد بقضية الموت الرحيم لـ"لامبير".. وانقسام فى عائلته الرئيس الفرنسى
كتب : أحمد علوى
إضافة تعليق

أثارت قضية "فنسان لامبير"، المريض القابع فى المستشفى منذ 2008 دون أمل بالتعافى، الكثير من الجدل فى فرنسا بعد انقسام عائلته بين مؤيد ومعارض لقرار وقف تقديم العلاج له.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن فنسان لامبير نفسه كان قد أعلن كثيراً أنه يريد وقف تقديم العلاج له خاصة بعدما اعلن الطاقم الطبى المتابع لحالته، فقدان الأمل فى الوصول إلى علاج له وأن حالته باتت ميئوس منها.

وكان لامبير قد تعرض فى عام 2008 لحادث سير جعله يدخل مرحلة "الحد الأدنى من حالة الوعى"، ودرجات التحسن لديه بطيئة للغاية وتكاد توصف بـ"معدومة".

ويشار إلى أن الإثنين الماضى حكمت محكمة باريسية ، بضرورة استئناف العلاج، وذلك بعد أن قررت محكمة أخرى وقفه قبل أيام، وهو القرار الذى زاد من حدة الصراع القائم بين زوجة لامبير المؤيدة لوقف العلاج من جهة، ووالديه وإخوته المعارضين لهذا القرار من جهة أخرى.

ويستمر الانقسام بين أفراد العائلة لسنوات، حيث يطعن والدا لامبير وإخوته فى جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.

وسبق وأن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2015 قرارا يقضى بوقف تقديم العلاج لفنسان لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حكومة فرنسا: غير ملتزمين بالإبقاء على معالجة "لامبير" والموت الرحيم هو الحل

اقتراح الرئيس المكسيكى الجديد بتقنين "الموت الرحيم" يثير الجدل

الرئيس المكسيكى الجديد يقترح تشريع "الموت الرحيم"

المسيحية والموت الرحيم.. تشريعات أوروبية وأمريكية تمنح المريض حق إنهاء حياته إذا أصيب بمرض يستحيل علاجه.. مطران الأسقفية: كرجل دين أحرمه تماما وكطبيب أوافق فى حالة موت المخ.. والكنيسة الكاثوليكية تمنعه مطلقا

صحيفة كولومبية: انقسام فى تشيلى بسبب إجازة قانون "الموت الرحيم"

فنسان لامبير

فرنسا

الموت الرحيم فى فرنسا

محكمة فرنسية

اخبار العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة