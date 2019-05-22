إثارة الجدل من جديد بقضية الموت الرحيم لـ"لامبير".. وانقسام فى عائلته

كتب : أحمد علوى

أثارت قضية "فنسان لامبير"، المريض القابع فى المستشفى منذ 2008 دون أمل بالتعافى، الكثير من الجدل فى فرنسا بعد انقسام عائلته بين مؤيد ومعارض لقرار وقف تقديم العلاج له.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن فنسان لامبير نفسه كان قد أعلن كثيراً أنه يريد وقف تقديم العلاج له خاصة بعدما اعلن الطاقم الطبى المتابع لحالته، فقدان الأمل فى الوصول إلى علاج له وأن حالته باتت ميئوس منها.

وكان لامبير قد تعرض فى عام 2008 لحادث سير جعله يدخل مرحلة "الحد الأدنى من حالة الوعى"، ودرجات التحسن لديه بطيئة للغاية وتكاد توصف بـ"معدومة".

ويشار إلى أن الإثنين الماضى حكمت محكمة باريسية ، بضرورة استئناف العلاج، وذلك بعد أن قررت محكمة أخرى وقفه قبل أيام، وهو القرار الذى زاد من حدة الصراع القائم بين زوجة لامبير المؤيدة لوقف العلاج من جهة، ووالديه وإخوته المعارضين لهذا القرار من جهة أخرى.

ويستمر الانقسام بين أفراد العائلة لسنوات، حيث يطعن والدا لامبير وإخوته فى جميع قرارات المستشفيات والمحاكم المؤيدة لوقف العلاج.

وسبق وأن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2015 قرارا يقضى بوقف تقديم العلاج لفنسان لامبير، مؤكدة أن هذا القرار لا يتنافى مع حق العيش ولا يتعارض مع المادة الثانية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التى تضمن حق الحياة والعيش لكل شخص.