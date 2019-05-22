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أهالى أبوكبير بالشرقية يشتكون انتشار الكلاب الضالة بشوارع المدينة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:26 ص
أهالى أبوكبير بالشرقية يشتكون انتشار الكلاب الضالة بشوارع المدينة انتشار الكلاب الضاله بحى كفر النجدى بالشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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أعرب العديد من أبناء مدينة ومركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، عن استيائهم من انتشار الكلاب الضالة فى شوارع وأحياء المدينة بصفة عامة مما يمثل خطورة على حياة المواطنين وخاصة الأطفال.

وقال " إبراهيم عبد الحليم " من أبناء مركز أبوكبير: "انتشرت مؤخرا الكلاب الضالة بشكل ملفت للنظر بأحياء أبوكبير منها" حى كفر النجدي" وسوارس وحى أولاد فضل، وهذا يمثل خطرا على المواطنين، وخاصة الأطفال أثناء المرور بالشوارع نفاجئ بعدد من هذه الكلاب وهناك حالات لمواطنين تعرضوا لهجوم منها.

وطالب المسئولين بمحافظة الشرقية ومديرية الطب البيطري، بوضع حل سريع لحماية أهالى أبوكبير من الكلاب الضالة.


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