أشهر 30 مجرما فى رمضان.. تاجرة مخدرات رفعت شعار:"عايز ترتاح روح لنجاح"

كتب محمود عبد الراضي

"لو عايز ترتاح روح عند نجاح"، انتشرت هذه الجملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد 2011، في إشارة للمعلمة "نجاح" أشهر تاجرة مخدرات في منطقة مصر القديمة.

المعلمة "نجاح" أو "أم سيد وبوجي" كما كانت تحب أن يطلق عليها زبائنها، دأبت على الاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، خاصة بعد أحداث 25 يناير في 2011، وذاع صيتها في منطقتها والمناطق المجاورة لها.

لم تكتفي المعلمة "نجاح" بذلك، وإنما انشأت صفحة عبر الفيس بوك للترويج للمخدرات وشرح طرق تعاطيها.

واهتمت الصفحة باستعراض أنواع الحشيش، ما بين القشاش والأفغانى والمرسيدس والثلاثات "بسكوته"، أو السبعات، وعرضت "المعلمة نجاح" على صفحتها طرقا جديدة لـ"لف السجائر" وطرق تهريب المخدرات داخل الأحذية، وتبادل رواد الصفحة خبراتهم الشخصية فى طرق شرب الحشيش والمخدرات.

وشملت الصور المنشورة على الصفحة أكبر عدد من السجائر الملفوفة فى العالم، وكتبت "المعلمة نجاح" تعليقا عليها "أحلى مسا من نجاح الكويسة".

وفي يوليه 2014 سقطت المعلمة "نجاح" أكبر تاجرة مخدرات بالعاصمة في أيادي رجال الشرطة، وتبين أنها تدعى "نجاح.م.س" وشهرتها أم سيد، تبلغ من العمر 52 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم مصر القديمة ومسجلة خطر مخدرات والسابق اتهامها فى 12 قضية والمطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 6883 / 2013 مصر القديمة قتل ، وتبين أنها جندت عدد من المسجلين خطر للقيام بمراقبة كافة مداخل المنطقة التى تتخذها مركزا للممارسة نشاطها لإخبارها بأية تحركات أمنية تستهدفها.

وينشر "اليوم السابع" على مدار شهر رمضان، قصص أشهر 30 مجرما، شغلوا الرأي العام بالجرائم التي ارتكبوها حتى سقطوا في قبضة العدالة، تأكيداً على أنه لن يفلت أحد من العقوبة حتى ولو كان من عتادة الإجرام.



المعلمة نجاح ام سيد وام بوجي



المعلمة نجاح



جانب من صفحة نجاح بالفيس بوك



صفحة نجااج بالفيس



صفحة نجاح بالفيس بوك تشرح كيفية لف المخدرات



صفحة نجاح بالفيس بوك



لو عايز ترتاح روح لنجاح