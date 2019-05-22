video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. تاجرة مخدرات رفعت شعار:"عايز ترتاح روح لنجاح"

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:43 م
أشهر 30 مجرما فى رمضان.. تاجرة مخدرات رفعت شعار:"عايز ترتاح روح لنجاح" المتهمة
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

"لو عايز ترتاح روح عند نجاح"، انتشرت هذه الجملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد 2011، في إشارة للمعلمة "نجاح" أشهر تاجرة مخدرات في منطقة مصر القديمة.

المعلمة "نجاح" أو "أم سيد وبوجي" كما كانت تحب أن يطلق عليها زبائنها، دأبت على الاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، خاصة بعد أحداث 25 يناير في 2011، وذاع صيتها في منطقتها والمناطق المجاورة لها.

لم تكتفي المعلمة "نجاح" بذلك، وإنما انشأت صفحة عبر الفيس بوك للترويج للمخدرات وشرح طرق تعاطيها.

واهتمت الصفحة باستعراض أنواع الحشيش، ما بين القشاش والأفغانى والمرسيدس والثلاثات "بسكوته"، أو السبعات، وعرضت "المعلمة نجاح" على صفحتها طرقا جديدة لـ"لف السجائر" وطرق تهريب المخدرات داخل الأحذية، وتبادل رواد الصفحة خبراتهم الشخصية فى طرق شرب الحشيش والمخدرات.

وشملت الصور المنشورة على الصفحة أكبر عدد من السجائر الملفوفة فى العالم، وكتبت "المعلمة نجاح" تعليقا عليها "أحلى مسا من نجاح الكويسة".

وفي يوليه 2014 سقطت المعلمة "نجاح" أكبر تاجرة مخدرات بالعاصمة في أيادي رجال الشرطة، وتبين أنها تدعى "نجاح.م.س" وشهرتها أم سيد، تبلغ من العمر 52 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة قسم مصر القديمة ومسجلة خطر مخدرات والسابق اتهامها فى 12 قضية والمطلوب ضبطها وإحضارها فى القضية رقم 6883 / 2013 مصر القديمة قتل ، وتبين أنها جندت عدد من المسجلين خطر للقيام بمراقبة كافة مداخل المنطقة التى تتخذها مركزا للممارسة نشاطها لإخبارها بأية تحركات أمنية تستهدفها.

وينشر "اليوم السابع" على مدار شهر رمضان، قصص أشهر 30 مجرما، شغلوا الرأي العام بالجرائم التي ارتكبوها حتى سقطوا في قبضة العدالة، تأكيداً على أنه لن يفلت أحد من العقوبة حتى ولو كان من عتادة الإجرام.

 

المعلمة نجاح ام سيد وام بوجي
المعلمة نجاح ام سيد وام بوجي

 

المعلمة نجاح
المعلمة نجاح

 

جانب من صفحة نجاح بالفيس بوك
جانب من صفحة نجاح بالفيس بوك

 

صفحة نجااج بالفيس
صفحة نجااج بالفيس

 

صفحة نجاح بالفيس بوك تشرح كيفية لف المخدرات
صفحة نجاح بالفيس بوك تشرح كيفية لف المخدرات

 

صفحة نجاح بالفيس بوك
صفحة نجاح بالفيس بوك

 

لو عايز ترتاح روح لنجاح
لو عايز ترتاح روح لنجاح

 

مخدرات نجاح في الفلانتين
مخدرات نجاح في الفلانتين

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. أدهم الشرقاوي فتوة الغلابة تصدى للانجليز وخانه بدران

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. مشاجرة تصنع من "أبوالدهب" أقدم مسجل خطر بمصر

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. "حمام الكمونى" قتل 7 مواطنين قبل زفافه الثالث

أشهر 30 مجرما فى رمضان..سفاح "كرموز الوسيم" وسر ابتسامته لحبل المشنقة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. أمين موسى إمبراطور تجارة المخدرات بالجعافرة

أشهر 30 مجرم فى رمضان.. "قاتل هبه ونادين" جريمة هزت الحى الراقى

أشهر 30 مجرم فى رمضان.. دكش الجعافرة عقد صفقات المخدرات بالمسجد

المعلمة نجاح

لو عايز ترتاح روح لنجاح

تجارة المخدرات

اشهر 30 مجرما في رمضان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة