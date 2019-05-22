أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 - 5 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-5-2019.

إيقاف تداول 9 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر للألومنيوم، الإسكندرية للزيوت المعدنية، مصر للفنادق، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، جولدن تكس للأصواف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، القاهرة للزيوت والصابون، بنك الكويت الوطنى-مصر.



البورصة تربح 3.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.490 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.490 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.1 مليون ورقة مالية بقيمة 417.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.6 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.2%، والعرب على 7.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 8.9 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 11.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 16995 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركات، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 14.270جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.89%

- بنك الكويت الوطنى - مصر بسعر إغلاق 38.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 1.402 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.21%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.02%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الصناعات الغذائية العربية - دومتى بسعر إغلاق 9.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.23%

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.03%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 50.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.39%

- النصر للملابس والمنسوجات – كابو بسعر إغلاق 0.882 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.43%

- سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.35%