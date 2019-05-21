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97 % من طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:20 م
97 % من طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أدى صباح اليوم 585.980 طالب وطالبة امتحان الصف الأول الثانوي لمادة اللغة الأجنبية الثانية في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.
 
وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوى، أن 427.432 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الإلكتروني في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.
 
شهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 382 ألف طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98%، من إجمالي مستهدف 389.641 طالب في 1760 مدرسة، فيما أدى 147.433 طالب الامتحان ورقيًا.
 
وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 45.432 طالب وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 96.87٪، من إجمالي مستهدف 46.899 طالبة وطالبة في 362 مدرسة حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 11.105 طالب وطالبة الامتحان ورقيًا.
 
وقد تلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، والتي تم التعامل معها على الفور لمراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب.
 
كما تلقت الغرفة شكوى بأن مدير إحدى المدارس بالنزهة أبلغ الطلاب بعدم إحضار التابلت معهم، وعلى الفور تم التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا للطلاب، وتم استدعاء مدير المدرسة للتحقيق معه.
 
ورصدت غرفة المراقبة التكنولوجية في إحدى مدارس الجيزة زيادة في عدد المستخدمين على السيستم الإلكتروني وبعد التحقيق الفوري تبين دخول عدد من الطلاب إلى السيرفر عن طريق هواتفهم المحمولة، والتي دخلوا بها خلسة إلى اللجان، وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ المديريات بأن وجود الموبايل مع الطالب مخالفة يعاقب عليها الطالب ورئيس اللجنة وأمن اللجنة.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى

امتحان اللغة الاجنبية الثانية

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