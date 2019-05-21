وزير خارجية الأردن يغادر القاهرة بعد زيارة قصيرة التقى خلالها سامح شكرى

كتب محمود عبد الغنى

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، عائداً إلى عمان بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها وزير الخارجية المصري سامح شكري حيث بحث دعم التعاون وآخر التطورات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ بأن الوزيرين تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا مُستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن سُبل تدعيم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأمن القومي العربي، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات، وخلال الزيارة القادمة للوزير شُكري إلى عمّان، من أجل تحقيق المصالح المصرية والأردنية وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين.