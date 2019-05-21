وزير الخزانة البريطانى يحذر من مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق "بريكست"

كتبت رباب فتحى

أصدر المستشار فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطانى تحذيرا بشأن مخاطر عدم التوصل إلى اتفاق حول كيفية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، لاسيما مع اندلاع معركة غاضبة داخل حزب المحافظين من أجل التأثير على مستقبل "بريكست".

وقال المستشار لرجال الصناعة أنه رغم انهيار المحادثات بين الأحزاب مع حزب العمال، يتعين على الحكومة الاستمرار فى الضغط من أجل التوصل إلى حل وسط لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والذى يمكن أن تقبله الأغلبية فى البرلمان والبلاد.

ويأتى تحذيره فى الوقت الذى يجتمع فيه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تأمل تيريزا ماى فى تأمين تراثها كرئيسة الوزراء التى أخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، بعد المرة الرابعة التى تسعى فيها لتمرير اتفاقها.

من المتوقع أن يشتمل "العرض الجريء الجديد" الذي وعدت به ماي تدابير تشريعية لحماية مكان العمل والضمانات البيئية، فضلاً عن تعهدات باتخاذ إجراءات حكومية منسقة لضمان وجود حل تقنى للقضايا الجمركية على الحدود الأيرلندية.

سيقرر مجلس الوزراء أيضًا ما إذا كان سيعطى النواب فرصة للمشاركة فى "الأصوات الإرشادية" بشأن القضايا الرئيسية مثل استبعاد عدم الاتفاق أو إجراء استفتاء ثانى قبل عرض حزمة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب أمام مجلس العموم الشهر المقبل.