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نقص المياه فى نهايات الترع أزمة تواجه المزارعين.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:49 م
نقص المياه فى نهايات الترع أزمة تواجه المزارعين.. اعرف التفاصيل ترعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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تتعدى شبكة الرى على مستوى الجمهورية 33 ألف كيلو متر بزمام زراعة حوالى 9 مليون فدان، وسوف تعمل جميع الترع فى كامل طاقتها منذ يونيه المقبل، ولا يمكن ضخ مياه أكثر من الطاقة الاستيعابية للترع.

مشاكل نقص المياه فى نهايات الترع سببها سوء استخدام المزارعين فى بدايات الترع نتيجة زراعة محاصيل شرهة للمياه مثل الأرز، وهى مشاكل فردية وليست جماهيرية ويتم تغريم المخالفين.

الجدير بالذكر أن مواردنا المائية 60 مليار مكعب من نهر النيل والمياه الجوفية وتحلية مياه البحر، بينما الاستحدامات المائية الحالية 80 مليار متر مكعب، 64 مليار مياه الزراعة و11.5 مليار مياه الشرب، و5 مليار مياه الصناعة، وبالتالى هناك فجوة تبلغ 20 مليار، يتم سدها عن طريق اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى 13.50 مليار متر مكعب والمياه الجوفية بالوادى والدلتا 6.50 مليار متر مكعب.

وهناك تحذيرات من الزيادة السكانية المضطردة وما تتطلبه من تزايد كيات مياه الشرب والتوسع بالرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة فى عدد السكان، وقلة الوعى والاحساس بخطورة مشكلة المياه لدى المواطنين، والتعديات على المجارى المائية، الى جانب القاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية وتأثيرها السلبى فى عدم وصول المياه إلى النهايات وما يتطلبه من صرف كميات مياه زائدة لحل مشكلة نقص المياه بالنهايات، وعدم التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديث، والعمل على رفع كفاءة شبكات مياه الشرب وتأثيرها السلبى فى اهدار وتبديد كميات مياه من التسرب تزيد عن 30%.


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