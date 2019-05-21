فيديو ..محمد شاكر: عدم تغيير أسعار الكهرباء يكبد القطاع عجز 33.5 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى الجديد، يكبد القطاع عجز يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه.

وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى، للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء التى يتم تطبيقها بدأ من يوليو المقبل، أن محدودى يحصلوا على دعم تبادلى بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء.