عاطلا إمبابة يعترفان: المفاتيح المصطنعة كلمة السر فى سرقة 9 شقق سكنية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية بإمبابة، أنهما يستخدمان المفاتيح المصطنعة فى فتح أبواب الشقق المستهدفة، وأضافا أنهما استوليا على كمية من المشغولات الذهبية، وعدد من الهواتف المحمولة والمبالغ المالية، بالإضافة إلى 7 شاشات عرض، و4 أجهزة لاب توب.

وكشف المتهمان عن أنهما يصرفان المشغولات الذهبية المسروقة لدى اثنين من أصحاب المحلات، حيث تم القبض عليهما، وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بتورط عاطلين فى سرقة عدد من الشقق السكنية، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 9 شقق سكنية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.