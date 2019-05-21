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ضبط 29 قطعة سلاح و54 قضية تموينية وتنفيذ 2077 حكما قضائيا بسوهاج

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:17 م
ضبط 29 قطعة سلاح و54 قضية تموينية وتنفيذ 2077 حكما قضائيا بسوهاج اسلحة نارية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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وجهت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية بالإشتراك مع الأمن العام أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها، وذلك بالمراكز والأقسام على مستوى المحافظة.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط  2 بندقية آلية و6 طلقات نارية من ذات العيار و5 بنادق خرطوش وطبنجه ماركة براوننج بلجيكى "2" خزينة لذات السلاح و16 فرد روسى محلى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع  و4 قطع سلاح بإجمالى 29 قطعة سلاح متنوعة.

وأستكملت الحملة أعمالها بتنفيذ 2077 حكما قضائيا متنوعا، و60 مخالفة مرافق و54 قضية تموينية منها" 7 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات "6" قضية أنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 4 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"4" قضايا  مخابز عدم أنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"10" قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"4" قضايا  مخابز عدم الأحتفاظ بالميزان الحساس و" 6 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل، وقضيتى  عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وقضية حيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير.

 


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