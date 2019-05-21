صور.. ملتقى حرفى وورشة إنتاجية لعضوات أندية الفتاة والمرأة بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

نظمت أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، ملتقى حرفيا وورشة إنتاجية لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمشاركة عضوات مراكز الشباب، تحت إشراف محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وتقام الفاعليات بمركز شباب طور سيناء وحضر الافتتاح أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وسماح رمضان أخصائى أعمال فنية وناهد سلامة مدرب الإدارة العامة للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ومنال عبد الرؤوف مديرية إدارة الشباب وعزة عبد الوهاب منسق أندية المرأة بالمحافظة وإشراف ومتابعة محمد سعد وعلى عبد المنعم.

وقالت سماح رمضان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الملتقى الحرفى يهدف إلى الاهتمام بالمهارات الحرفية للمرأة المصرية ومساعدتها على الإنتاج والعمل فى حرف يدوية وترويج النشاط فى معارض تنظمها الوزارة وتساعدها على المعيشة.

ومن جانبها قالت منال عبد الرؤوف مدير إدارة الشباب، إن الملتقى الحرفى شارك فيه 30 فتاة وسيدة على مستوى أندية مراكز الشباب بطور سيناء، مشيرة إلى أن الملتقى الحرفى يساعد على توفير فرص عمل للفتاة ومساعدتها على الإنتاج والمعيشة.



جانب من الملتقى



جانب من الملتقى



جانب من الملتقى