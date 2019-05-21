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صور.. جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج على قرية "السماكين" بالمنشاة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:06 م
صور.. جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج على قرية "السماكين" بالمنشاة محافظ أسوان خلال الجولة
سوهاج – عمرو خلف
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قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مفاجئة لمنطقة "السماكين" فى مركز ومدينة المنشاة، وهى إحدى المناطق التى تم تطويرها بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المناطق العشوائية، يرافقه اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

 

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ التقى المواطنين والأهالى قاطنى العمارات بمنطقة السماكين واستمع إلى مطالبهم، لافتاً الى انه كلف مديرية التضامن الاجتماعى ببحث الحالة الاجتماعية لجميع سكان المنطقة، تمهيداً لتقديم المساعدات اللازمة لهم.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بصيانة أعمدة الكهرباء وإنارة الطريق المؤدى للمنطقة، تلبيةً لمطالب الأهالي، ورفع القمامة المتراكمة بين العمارات السكنية، وغسل العمارات، وتمهيد الطريق، وكذلك كسح الصرف الصحى بالمساكن.

 

وقال المتحدث الرسمى أن المحافظ تفقد عدد من شوارع مدينة المنشاة، ووجه رئيس الوحدة المحلية برفع مستوى النظافة بجميع أنحاء المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والسيارات، بالإضافة إلى متابعة منظومة طلاء واجهات المنازل، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد العقارات المخالفة، مشيراً إلى أن السيد المحافظ تفقد العمارات السكنية التابعة للوحدة المحلية بمنطقة عبد المنعم رياض، ووجه برفع مستوى النظافة بمحيط تلك العمارات.

 

وأشار المحافظ على أهمية الحفاظ على ما يتم من إنجازات ومشروعات على أرض الوطن والتى تخدم خطط التنمية الشاملة، وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية مصر 2030.

 

يذكر أن تلك الجولة الميدانية هى بداية لسلسة من الجولات المفاجئة بالمراكز والقرى للوقوف على جودة ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين على أرض الواقع وعدم الإكتفاء بالتقارير المكتبية، فضلاً عن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم.

المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (4)
المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (4)

 

المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (1)
المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (1)

 

المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (2)
المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (2)

 

المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (3)
المحافظ في جولة مفاجئة بالسماكين بالمنشاة (3)

 


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