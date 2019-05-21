صحيفة سعودية تكشف: الحوثيون استهدفوا المملكة بـ255 صاروخا

كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة "اليوم" السعودية في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الحوثيون وإنفاذهم لأجندة إيران ) "رغم ما يجري في المنطقة من تجييش الجيوش من قبل الدول الخليجية المتضررة من تهديدات وألاعيب ومراوغات النظام الإيراني، ورغم الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتلك الدول بنشر قواتها في المياه الإقليمية وعلى أراضي تلك الدول تحسبا لأي عدوان إيراني محتمل، ورغم أن طبول الحرب قد تدق بقوة في المنطقة لردع ذلك النظام عن ممارسة تهديداته لمصالح حلفائها ولمصالحها ولمصالح دول العالم قاطبة إلا أن عملاء النظام في اليمن المتمثلين في الميليشيات الحوثية الإرهابية مازالوا يتلقون أوامرهم من أسيادهم في طهران".

وأضافت: "لقد أمر نظام الملالي أعوانه فى اليمن بتخريب السفن التجارية في عرض المياه الإقليمية لدولة الإمارات فانصاعوا للأمر ونفذوه، وأمرهم بالعدوان الصارخ على مضخات النفط السعودية في الدوادمي وعفيف فانصاعوا للأمر ونفذوه، وأمرهم باستمرارية اعتداءاتهم السافرة على مدن المملكة بالصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع فانصاعوا للأمر ونفذوه حيث تقدر تلك الصواريخ التي وجهت للمملكة بنحو 255 صاروخا، وأمرهم باستمرارية ابقاء الوضع متوترا في اليمن وإشعال الأزمة وتصعيدها وعدم الالتفات لأي نداء عقلاني قد يسمح بتسوية يكون من شأنها عودة الاستقرار والأمن إلى الربوع اليمنية فانصاعوا للأمر ونفذوه بكل حذافيره".

وتابعت الصحيفة "وهاهم أولئك العملاء استجابة لأوامر أسيادهم في طهران يواصلون خروقاتهم المكشوفة لاتفاق السويد باستهداف إجهاضه وإصابته في مقتل من خلال اعتداءاتهم على المدنيين بمحافظة الحديدة بدعم كامل ومطلق من النظام الإيراني الذي مازال يواصل إيعازه لأولئك العملاء بمواصلة خروقات الهدن الإنسانية التي تعلنها الأمم المتحدة بين حين وحين ومعارضة اتفاق إعادة الانتشار كما جاءت في تضاعيف مشاورات السويد التي وافقت عليها تلك الميليشيات الحوثية الإرهابية ثم أعلنت عن الانقضاض عليها والتنصل منها قبل أن يجف حبرها بعد".

واختتمت "مازالت تلك الميليشيات الإرهابية تنفذ الأجندة الإيرانية بمواصلة اعتداءاتها الغاشمة على أبناء اليمن كما هو الحال مع مواصلة اعتداءاتها السافرة على المملكة والإمارات، فقد قصفت التجمعات والأحياء المدنية بمحافظة الحديدة استجابة لأوامر تلك الأجندة المرسومة من قبل النظام الإيراني الدموي المتضمنة إبقاء اليمن ودول المنطقة على صفيح ساخن من التوتر والقلق والأزمات بمواصلة ممارسة كافة الأشكال العدوانية الصارخة بما فيها انتهاك اتفاق السويد وكافة الهدن الأممية التي من شأنها نزع فتائل الحروب في اليمن، ومنع الإضرار بمصالح دول المنطقة والعالم".