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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019.. الأخضر يواصل التراجع أمام الجنيه

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:06 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019.. الأخضر يواصل التراجع أمام الجنيه دولار أمريكى - أرشيفية
كتبت - أمنية جلال
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سجل الدولار الأمريكى تراجعا، اليوم الثلاثاء 21-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، وارتفعت وتيرتها الأسبوع الماضى، الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريبا على مدار الأسبوع.

وانخفض الدولار مسجلا 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى. وجاء متوسط سعر الدولار فى تعاملات اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.96 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع


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