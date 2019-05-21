رفع 100 طن من القمامة والرمال بجمصة والطريق الدولى استعدادا لموسم الصيف

صرحت المهندسة سحر لطفي، رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية برفع 100 طن من القمامة والأتربة والرمال والمخلفات بالمدينة والطريق الدولي، ومعظم شوارع المدينة وتقسيم 15 مايو .

وأضافت بأنه قد تم قص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية الوسطي وزراعة النباتات المزهرة، وما زال العمل جاري لتنظيف كورنيش الشاطئ وتسوية الرمال المتراكمة عليه، وبتقسيم 15 مايو وفتح الشوارع المؤدية إلى الشاطئ ومسح المشاية، وكسح البيارات بالمجاورة الأولي والثانية والثالثة، والقضاء على الناموس والحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على راحة وسلامة المواطنين خلال الموسم.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة بمدينة وشاطئ جمصة وتكثيفها في موسم الصيف الذي يتوجه فيه المواطنين لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بالمصيف.