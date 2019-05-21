رئيس شركة مياه أسوان: إنهاء أزمة ضعف المياه ببعض القرى مطلع العام المقبل

أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن مشكلة ضعف المياه بقرى أبو الريش والعقبة ستنتهى خلال خطة 2019/2020 والتى تشمل رفع قدرات وطاقة المحطات والروافع والشبكات بتكلفة تقدر بأكثر من 25 مليون جنيه، مشيرا انه سيتم الإنتهاء منها خلال 3 شهور من بدء العمل.
وأضاف أنه تفقد وفحص الحالة الفنية لمحطات وروافع قرى أبو الريش والعقبة التي شملت محطات أبو الريش قبلى، وبهريف 1 وبهريف2، والأعقاب الكبرى، وأبوسبيرة ،وروافع المقلة ،والخطارة،والشديدة، والملقطة ، والعقبة الصغيرة والتى تأتى فى إطار جهود الشركة للقضاء على مشكلات المياه فى مختلف أنحاء المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن الأسوانى.
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