video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس شركة مياه أسوان: إنهاء أزمة ضعف المياه ببعض القرى مطلع العام المقبل

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:06 م
رئيس شركة مياه أسوان: إنهاء أزمة ضعف المياه ببعض القرى مطلع العام المقبل انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أكد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن مشكلة ضعف المياه بقرى أبو الريش والعقبة ستنتهى خلال خطة  2019/2020 والتى تشمل رفع قدرات وطاقة المحطات والروافع والشبكات بتكلفة تقدر بأكثر من 25 مليون جنيه، مشيرا انه سيتم الإنتهاء منها خلال 3 شهور من بدء العمل.

 

وأضاف أنه تفقد وفحص الحالة الفنية لمحطات وروافع قرى أبو الريش والعقبة التي شملت محطات أبو الريش قبلى، وبهريف 1 وبهريف2، والأعقاب الكبرى، وأبوسبيرة ،وروافع المقلة ،والخطارة،والشديدة، والملقطة ، والعقبة الصغيرة والتى تأتى فى إطار جهود الشركة للقضاء على مشكلات المياه فى مختلف أنحاء المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن الأسوانى.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"مياه أسوان": الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد "سعد زغلول" العاشرة مساء

صور .. "مياه أسوان" تنظم لقاء توعية بترشيد الاستهلاك مع وعاظ الأزهر

مياه أسوان: خطوط المستشفيات تخضع للمراجعة والمتابعة المستمرة

"مياه أسوان": تحويل المواسير المتهالكة لأخرى بلاستيكية آمنة وفق للاحتياجات

"مياه أسوان": 100 مليون جنيه لميزانية إحلال وتجديد المحطات وتحسين الخدمة

شركات المياه

شركه مياه اسوان

محافظه اسوان

انقطاع المياه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة