خارجية فرنسا: نرفض إنذار إيران النهائى ونقيم امتثالها بالتزاماتها النووية

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الخارجية الفرنسية ترفض أى إنذار نهائى من إيران وسنقيم امتثالها بالتزاماتها النووية، تطالب إيران بالامتناع عن القيام بأى عمل من شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة العمل المشتركة.