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الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:01 م
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خارجية فرنسا: نرفض إنذار إيران النهائى ونقيم امتثالها بالتزاماتها النووية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:15 م
خارجية فرنسا: نرفض إنذار إيران النهائى ونقيم امتثالها بالتزاماتها النووية الرئيس الفرنسى
كتب محمد شرقاوى
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أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن الخارجية الفرنسية ترفض أى إنذار نهائى من إيران وسنقيم امتثالها بالتزاماتها النووية، تطالب إيران بالامتناع عن القيام بأى عمل من شأنه أن ينتهك التزاماتها بخطة العمل المشتركة.


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الخارجية الفرنسية

اوروبا

قناة سكاى نيوز

ايران

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