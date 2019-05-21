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تعرف على حالات يمنع فيها التخطى الخاطئ على الطرق منعا للحوادث

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:00 ص
تعرف على حالات يمنع فيها التخطى الخاطئ على الطرق منعا للحوادث المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة بسبب التخطئ الخاطئ على الطرق، و لكى يتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطئ و منها :

 

-إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف يمنع التخطئ 

 

-إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه

 

-إذا كان إتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

 

-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الانفاق

 

-فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور

 

-فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة

 

- لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

 

-فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور

 

-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن

 

- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها


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